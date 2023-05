Trebisacce: domani torna a riunirsi il consiglio comunale

Promuovere gli elementi distintivi della destinazione Trebisacce, come il borgo storico marinaro ed i Giardini, attraverso l’organizzazione di eventi, itinerari e visite guidate utili ad incentivare il turismo culturale, sostenibile ed esperienziale. Potenziare i servizi tecnologici e digitali per rendere ancora più efficiente la macchina comunale. Mettere in campo azioni utili ad incentivare la pratica sportiva all’aperto. – Riqualificare e rifunzionalizzare le aree urbane. – Ambiente, Agricoltura e Marineria. Lavori Pubblici, Mobilità Sostenibile e Smart City. Assetto e valorizzazione del Territorio, Patrimonio e Demanio. Turismo, Sviluppo Economico e Digitale, Marketing Territoriale. Politiche sociali, Istruzione e Cultura. – Sono 5 le aree strategiche contenute nel Documento Unico di Programmazione 2023-2025 approvato oggi (martedì 30) in Consiglio Comunale.

Ad esprimere soddisfazione per l’approvazione del primo documento politico dell’Amministrazione Comunale, sui cui obiettivi strategici sono intervenuti tutti i consiglieri comunali di maggioranza, è il Sindaco Alex Aurelio sottolineando che ricalca gli stessi obiettivi l’approvazione del regolamento comunale del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria che prevede l’esenzione per le nuove attività per i primi 5 anni così da incentivare lo sviluppo commerciale/turistico del borgo marinaro.

L’Assise Civica tornerà a riunirsi domani, mercoledì 31, alle ore 15, per approvare il Regolamento per la tutela e la valorizzazione delle attività agroalimentari e artigianali tradizioni locali attraverso l’istituzione della De.Co (Denominazione Comunale) e l’annullamento di una deliberazione relativa all’alienazione di un piccolo quoziente di terreno in piazza Calvario. In caso di seduta deserta il consiglio si terrà in seconda seduta giovedì 1 giugno alla stessa ora.

Il Consiglio Comunale riunitosi nella sala consiliare ha approvato anche il rendiconto dell’esercizio finanziario 2022, relativo alla gestione commissariale. Per quanto riguarda il Piano Economico Finanziario del Servizio Idrico Integrato, la tariffa resterà immutata rispetto agli anni precedenti.

È stato approvato il progetto di fattibilità tecnico economica per la realizzazione della nuova scuola secondaria di primo grado dell’istituto comprensivo Corrado Alvaro. Finanziato per 6 milioni e 777 mila euro, l’opera comporterà la modifica del piano regolatore generale. Seguirà l’appalto integrato per la progettazione ed esecuzione dei lavori.

Sono seguite le risposte alle interrogazioni dei gruppi consiliari di opposizione sulla mancata costituzione di parte civile nel processo penale; sul mantenimento dell’Ufficio del Giudice di Pace; sul Piano, Regolamento e programma di promozione del verde pubblico e sull’adozione di bando ad evidenza pubblica per la gestione del verde pubblico.