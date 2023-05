Corigliano Rossano: convocato per domani il consiglio comunale

È stato convocato in sessione ordinaria ed in prima convocazione, in modalità mista, presso la Sala delle Adunanze Consiliari, in Piazza SS. Anargiri, per il 31 maggio 2023, alle ore 17:30, il consiglio comunale.

Dieci i punti all’ordine del giorno

1 – Approvazione verbali seduta precedente;

2 – Comunicazioni del Sindaco;

3- Approvazione Rendiconto di Gestione 2022 (Art. 227, comma 2, D. Lgs. 18/08/2000, n°267);

4. Imposta Municipale Propria (IMU) – Approvazione aliquote anno 2023;

5. Modifica regolamento per l’applicazione del canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria per l’occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile e per l’occupazione delle aree mercatali realizzati anche in strutture attrezzate approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 30-04-2021″;

6 – Addizionale comunale IRPEF conferma aliquote per l’anno 2023 e regolamentazione;

7 – Regolamento per la disciplina e l’applicazione della Tassa sui Rifiuti (TA.RI.) nel comune di Corigliano-Rossano – Approvazione;

8 – Tassa sui rifiuti (Tari) approvazione Piano Finanziario e tariffe per l’anno 2023;

9 – Approvazione Regolamento mercatino Mediterraneo del Comune di Corigliano-Rossano modifiche alla deliberazione del Commissario Prefettizio, adottata con i poter del consiglio, n°13 del 25.06.2018 e alla deliberazione di Consiglio Comunale n°65 dell’11.06.2002 dell’ex Comune di Corigliano Calabro

10 – Dichiarazione di pubblica utilità del progetto definitivo denominato “Interventi di manutenzione straordinaria alla rete raccolta acque bianche sul tratto di lungomare in Loc. Galderate”.

Nel caso di seduta infruttuosa, la seconda convocazione è prevista, secondo le stesse modalità, per le ore 17:30 del 3 giugno 2023.

Con deliberazione di Consiglio Comunale n°85 del 31 ottobre 2022 è stato approvato il Regolamento comunale per lo svolgimento delle sedute del Consiglio comunale in videoconferenza.

Sarà possibile seguire il consiglio comunale in streaming tramite il link