Corigliano Rossano: lavori Quadrato Compagna sospesi per permettere a Enel di intervenire

Il Quadrato Compagna, l’antico polo fieristico situato nella zona urbana di Schiavonea, è da tempo oggetto di importanti lavori di riqualificazione che lo renderanno più fruibile in un’ottica di restituzione alla città e ai suoi abitanti. Da qualche tempo i lavori del cantiere sono fermi poiché Enel ha necessità di intervenire su alcuni cavi dell’alta tensione che sono situati nel complesso architettonico. Non appena sarà completata questa parte i lavori potranno riprendere regolarmente in modo da cercare di recuperare il tempo perso e poter terminare il tutto prima dell’avvio della stagione estiva.

“Nella serata di ieri – ha dichiarato il Sindaco Stasi – mi sono messo in contatto con il responsabile regionale di Enel per sollecitare l’azienda affinché metta mano al sistema elettrico in maniera celere e ci permetta di riprendere i lavori. Ho ricevuto rassicurazioni da Enel sul fatto che l’intervento di loro competenza sarà messo in atto già in questa settimana.Superato questo ostacolo, i lavori di recupero e riqualificazione del “Palazzo delle Fiere” potranno procedere spediti per garantire anche lo svolgimento di importanti manifestazioni che stiamo programmando per l’estate.

“Ogni lavoro, purtroppo, comporta un disagio e – dalle nostre parti – spesso anche qualche imprevisto. Tuttavia questi ed altri lavori devono essere realizzati per migliorare la nostra città e valorizzare le nostre strutture: sono investimenti nel futuro e dobbiamo mitigare i disagi il più possibile. L’intervento intorno al perimetro “protegge” il Quadrato dall’acqua e riqualifica un’ala della struttura – conclude il Primo Cittadino – che sarà finalmente fruibile”.