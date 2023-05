Cosenza: si è svolto in Provincia il Seminario Formativo sulla gestione finanziaria del PNRR

Continua il ciclo dei Seminari Formativi organizzati dalla Provincia di Cosenza che, ha ribadito la Presidente Rosaria Succurro, «attraverso la propria struttura del PNRR, nell’ambizioso ruolo di “Casa dei Comuni, si pone da importante supporto degli Enti Locali con un’azione informativa, formativa e di consulenza nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e della Programmazione Nazionale e Regionale».

L’incontro di oggi, che si è svolto nella splendida cornice della Sala degli Specchi, ha avuto un taglio prettamente tecnico volto ad illustrare lo stato dell’arte del PNRR, soffermandosi sugli aspetti operativi connessi alla rendicontazione sul sistema ReGiS delle misure e dei progetti finanziati. Tale sistema garantisce il continuo e tempestivo presidio dell’avanzamento finanziario, procedurale e fisico degli interventi selezionati e finanziati dal PNRR, consentendo la puntuale e costante verifica della loro capacità di conseguimento dei traguardi intermedi e dei target (UE e nazionali) e delle misure ad essi associati. Il sistema REGIS consente, inoltre, di verificare e monitorare il conseguimento delle ulteriori tappe tecnico-amministrative individuate dalle Amministrazioni Titolari di misure nei cronoprogrammi procedurali attuativi di misura.

In una sala gremita da Amministratori locali e funzionari comunali, il seminario è stato aperto dal Dirigente del Settore PNRR della Provincia di Cosenza, Ing. Giovanni Amelio, per il quale «le Province sono purtroppo destinatarie in maniera limitata delle risorse del PNRR, ma su impulso della Presidente Rosaria Succurro abbiamo voluto rivalutarne il ruolo e siamo qui per dire a tutti i tecnici e agli amministratori che la Provincia è qui, può aiutare e creare sinergia».

In rappresentanza della Prefettura di Cosenza, il Vice Prefetto dott.ssa Rosa Correale ha portato «i saluti e gli auguri di buon lavoro del Prefetto, perché questo è un convegno molto importante organizzato dalla Provincia che continua a fare da collante fra i comuni in un territorio vastissimo in cui è necessaria una collaborazione fattiva e proficua».

A seguire le relazioni tematiche: – Complementarità e addizionalità tra PNRR e Programmazioni regionali, a cura del Dott. Maurizio Nicolai – Dirigente Generale Dipartimento Programmazione Unitaria Regione Calabria; – Il ruolo dei Presidi territoriali PNRR a supporto degli EE. LL., Dott. Giorgio Chambeyront – Direttore MEF – RTS COSENZA; Le attività e l’organizzazione del monitoraggio PNRR. La valutazione delle politiche pubbliche nel PNRR, Dott. Ciro Di Iorio – Funzionario MEF – Presidio territoriale PNRR; Il sistema di monitoraggio Regis: dall’anagrafica di progetto alla rendicontazione, alla luce delle recenti novità sugli adempimenti PNRR , Dott. Filippo Matellicani – Funzionario MEF – Presidio territoriale PNRR.

A margine dei lavori, la Tavola Rotonda Q&A – Analisi e confronto su aspetti pratici relativi alle attività di gestione, monitoraggio e rendicontazione delle spese dei progetti PNRR.