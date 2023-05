Automobilismo, Asd Historic Club Castrovillari: organizzatori al lavoro per disegnare percorso suggestivo nel Pollino

«Stiamo lavorando ad una nuova edizione ricca di spettacolarità, paesaggi mozzafiato e promozione del territorio con un percorso di 130 km all’interno del Parco nazionale del Pollino». Le caratteristiche della nona edizione del Circuito Felice Nazzaro, appuntamento fisso per appassionati meridionali e non solo della “Regolarità Auto Storiche” ideato dall’Asd Historic Club Castrovillari, Club ACI Storico dal 2020, sono tutte racchiuse nelle parole del presidente Domenico Campilongo.

Dopo l’importante riconoscimento della titolazione nazionale dell’evento a Trofeo Nazionale Regolarità Auto Storiche 2023 lo staff dell’associazione castrovillarese è al lavoro per costruire un percorso che coniughi abilmente motori e territorio. La gara in programma il 24 giugno ci caratterizzerà per il nuovo percorso con paesaggi meravigliosi e strade spettacolari attraversando il cuore del Parco Nazionale del Pollino. Circa 130 km fra i comuni della provincia di Cosenza con passaggi suggestivi e prove cronometrate sui piani di Novacco, di Campotenese e al lago Pantano di Mormanno, toccando un’altitudine di circa 1350.

Il Circuito Felice Nazzaro 2023 valorizza la strada intrapresa dall’associazione negli ultimi anni: esaltare l’identità turistica – culturale del territorio attraverso la passione per le auto storiche. Saranno in programma nella due giorni: spettacoli, visite guidate, cene e pranzi a base di prodotti tipici a km0, degustazioni e visite guidate nei centri storici.

Il successo dell’ultima edizione svolta aveva registrato la presenza di circa 70 equipaggi, con la presenza dei Top Driver Giovanni Moceri, Angelo Accardo e Pino Maccario che hanno impreziosito il parco concorrenti. Quest’anno vi sarà la possibilità di partecipare al Trofeo Nazionale Regolarità Autostoriche e sfidare i tanti driver nazionali che parteciperanno, oppure iscriversi alla Regolarità Turistica, con un itinerario ridotto ed un numero di prove minore rispetto al Trofeo.

Il centro organizzativo dell’evento sarà Castrovillari, sede del club e base logistica dell’organizzazione, dove arriveranno parte dei concorrenti da sabato 24 giugno, per le verifiche tecnico/sportive (con la possibilità di svolgerle anche domenica mattina prima della partenza) ed in serata appuntamento con la cena conviviale a base di prodotti del territorio; lo start domenica 25 giugno è previsto alle ore 9:30, con i partecipanti impegnati per tutta la giornata sul bellissimo percorso ideato nel Parco Nazionale del Pollino.