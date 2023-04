Frana via Petrarca-13 Canali a Cosenza: giovedì 27 aprile l’inizio dei lavori di messa in sicurezza

Alle ore 7,00 di giovedì 27 aprile avranno inizio i lavori per gli interventi di messa in sicurezza del costone, a monte della storica fontana dei 13 canali, interessato dal movimento franoso, con relativa caduta di massi, verificatosi in via Petrarca, nel centro storico, lo scorso 7 aprile. Gli interventi di somma urgenza disposti dal Sindaco Franz Caruso e dall’Amministrazione comunale, consisteranno nell’installazione di una serie di massi di contenimento che consentiranno la messa in sicurezza dell’area interessata dalla frana, in attesa che si concretizzino gli altri interventi, più corposi e capillari, previsti nell’ambito del programma di interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nel centro storico e nelle aree contermini, per i quali l’Amministrazione comunale ha recuperato un finanziamento di quasi 7 milioni di euro.

L’Amministrazione comunale avvisa i cittadini che durante lo svolgimento dei lavori che inizieranno alle 7,00 di giovedì 27 aprile, potrebbero verificarsi dei disagi per la viabilità che saranno, nei limiti del possibile, contenuti grazie alla presenza della Polizia Municipale che provvederà a garantire la regolamentazione del traffico per tutta la durata degli interventi e soprattutto nelle ore di punta, di entrata ed uscita dalle scuole. La Polizia Municipale fa sapere, inoltre, che Via Petrarca sarà percorribile, pur con le limitazioni previste, da Piazza Spirito Santo fino all’altezza dell’ingresso del Liceo Classico “B.Telesio” (in direzione di Portapiana) e che, fino al termine dei lavori di messa in sicurezza, resteranno vigenti le disposizioni di disciplina della viabilità emanate subito dopo il verificarsi della frana del 7 aprile scorso.