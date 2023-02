Primarie Pd, i sostenitori di De Micheli al bivio: domani la riunione a Cosenza per scegliere uno tra Bonaccini e Schlein

Si svolgerà domani, venerdì 24 febbraio alle ore 18 nella sede della federazione provinciale del PD, a Cosenza su Corso Mazzini 11, la riunione di dirigenti e militanti del partito, che il 12 febbraio hanno sostenuto l’on. Paola De Micheli nella competizione per la selezione dei candidati alla segreteria nazionale del PD.

Nella riunione sarà posto il tema relativo alla indicazione di voto di domenica prossima, che vedrà al ballottaggio Stefano Bonaccini ed Elly Schlein.

Il coordinamento cosentino della mozione De Micheli esprime l’intento di decidere, in maniera collegiale e collettiva, sulla scelta da compiere per l’indicazione di voto per le primarie del 26 febbraio.

Il coordinamento, intanto, esprime apprezzamento per la scelta, compiuta da Stefano Bonaccini, di candidare alla assemblea nazionale del Partito Ines Straface, segretaria del circolo PD di Acri, nella lista presentata a sua sostegno in Sicilia. È stato un atto, quello di Bonaccini, che conferma il valore da riconoscere, al fine di una riforma organizzativa del PD, alle rappresentanze del territorio e degli iscritti in netto contrasto con le dinamiche di posizionamento che fanno capo ai capibastoni delle correnti romane e locali.