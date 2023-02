Parte a Cosenza il secondo cantiere di Agenda Urbana. Il sindaco Caruso: “Un lavoro straordinario di cui oggi raccogliamo i frutti”

Aperto questa mattina il secondo cantiere di Agenda Urbana, dopo quello del Complesso di San Gaetano. Si tratta del cantiere inerente alla riqualificazione delle Scuole storiche dello Spirito Santo e di Via Milelli.

“Stiamo raccogliendo i frutti di un duro lavoro – afferma il sindaco Franz Caruso – portato avanti sino ad oggi in silenzio e, doverosamente, nel chiuso di Palazzo dei Bruzi perché si è trattato di un’attività incessante che ci ha permesso di porre in essere tutte le procedure burocratico/amministrative di un programma di straordinaria valenza, in cui si concentrano 11 interventi per il CIS e 12 per Agenda Urbana. Gli sforzi che in questa direzione abbiamo portato avanti sono stati, dunque, enormi e riferibili e paragonabili solo a quelli compiuti al periodo di “Rinascimento” avuto negli anni Novanta con Giacomo Mancini, attraverso l’attuazione del Piano Urban e del PSU Cosenza-Rende”.

“Con l’apertura di questi cantieri – sostiene Franz Caruso – si attua il primo ambizioso punto del mio programma, partendo da dove gli altri non sono mai arrivati: da Cosenza Vecchia e dal recupero delle periferie”.

Il cantiere delle scuole storiche dello Spirito Santo e di Via Milelli, fa parte del programma di Agenda Urbana ed ha un finanziamento dei lavoro pari a circa 1milione e 350mila euro. Le due strutture scolastiche saranno oggetto di efficientamento energetico. Il termine dei lavori è previsto per la fine di ottobre 2023.

“Al progetto – conclude il Primo Cittadino – hanno lavorato il consigliere delegato Francesco Alimena, il coordinatore di Agenda Urbana, Luigi Zinno, la dirigente Antonella Rino, il RUP Maria Colucci e l’intero staff tecnico ed amministrativo del settore 11 che ringrazio per l’impegno profuso”.