Carabinieri di Cosenza scovano pistola, munizioni e droga in piazza Clausi Schettini: indagini in corso

I carabinieri della Stazione di Cosenza Centro hanno sequestrato in piazza Arnaldo Clausi Schettini una pistola semiautomatica calibro 6.35, con matricola abrasa, 14 cartucce di vario tipo e 10 panetti di hashish del peso complessivo di circa 1 kg. I militari, a seguito di un’ispezione dei luoghi effettuata in ogni spazio idoneo a nascondere armi e stupefacenti, hanno infatti notato una busta di colore bianco occultata all’interno di un’intercapedine muraria.

Al suo interno hanno rinvenuto i corpi di reato. L’arma e lo stupefacente saranno sottoposti ad accertamenti tecnici.

Verranno, inoltre, effettuate gli opportuni controlli per verificare se la pistola è stata o meno utilizzata in fatti delittuosi. Sono in corso indagini per accertare gli autori del reato.