Apre nuovo blocco operatorio all’ospedale “Ferrari” di Castrovillari (CS). Straface: “Entra in attività dopo 12 anni, lo dovevamo ai cittadini”

“Dopo dodici anni il blocco operatorio dell’ospedale Ferrari di Castrovillari entra in attività”. Lo annuncia in una nota il consigliere regionale di Forza Italia e presidente della Commissione Sanità, Pasqualina Straface.

“Nei giorni scorsi – aggiunge Straface – dopo gli inconvenienti elettrici che hanno reso indisponibile l’unica sala operatoria, mi sono immediatamente interessata al problema ed ho interpellato il commissario dell’Asp di Cosenza. Antonello Graziano aveva chiarito che per far entrare in servizio il blocco operatorio si sarebbero dovuti superare solo alcuni passaggi tecnici e burocratici.

E così quelle rassicurazioni, dopo dodici anni, si sono trasformate in risultati. Finalmente lo spoke di Castrovillari potrà vantare sale operatorie moderne, dotate di strumentazioni al passo con i tempi”.

“Questo importante risultato – sostiene ancora Straface – lo dovevamo ai cittadini, all’utenza, ai castrovillaresi ed a tutti quei pazienti che gravitano nell’area del Pollino, dopo anni di problemi e difficoltà. Il Ferrari tornerà ad erogare ed ampliare servizi sanitari in più, nell’ambito delle branche chirurgiche, che necessitavano di interventi.

Sono questi gli effetti del lavoro di squadra tra struttura commissariale guidata dal presidente della Regione, Roberto Occhiuto, e l’Asp di Cosenza che sta tornando a fornire risposte ai territori”.