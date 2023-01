Corigliano Rossano: cambio viabilità in via Minnicelli per lavori su rete idrica

Nella giornata odierna dal servizio Reti e Manutenzione è stato rilevato un danno sulla condotta idrica comunale su un tratto di Via Minnicelli. Da domani, al fine di poter riparare la perdita, è stata emanata l’ordinanza n.18 con la quale viene disciplinata la chiusura del traffico veicolare, dalle ore 7 del mattino a cessata esigenza, dall’incrocio Via San Nilo (ex Ghiacciaia) all’incrocio di Via Giovanni Amendola. Escluso i residenti ed i mezzi di soccorso, la nuova viabilità provvisoria prevede che ai veicoli provenienti dalla S.P. 250 direzione (Porta Cappuccini) è fatto divieto di svoltare a sinistra all’incrocio di Via Luigi Minnicelli e devono proseguire per Via San Nilo; i veicoli provenienti dalla S.P.250 (Celadi) all’incrocio di Via Giovanni Amendola — Via XX Settembre devono svoltare a sinistra per Via Giovanni Amendola. Sarà cura del settore della Polizia Municipale apporre dovuta segnaletica stradale.

Sempre domani, lunedì 30 dicembre, potrebbero verificarsi disagi nella regolare erogazione idrica nel Centro Storico di Rossano.