Spezzano Albanese (CS): partiti i lavori per la regimentazione delle acque e il dissesto idrogeologico

l Comune di Spezzano Albanese ha dato il via ai lavori per la regimentazione delle acque e il controllo del dissesto idrogeologico nella zona di contrada Coscia. A darne notizia è il vicesindaco Giuseppe Liguori che, con grande passione, ha aderito e sviluppato il progetto per partecipare al bando che è stato finanziato con circa un milione di euro per intervenire nella zona adiacente alla chiesa del Carmine. «In quest’area -spiega Liguori- c’era un burrone a cielo aperto, l’acqua piovana qui scendeva in maniera completamente libera e disorganizzata, arrivando fino a valle. Questo creava non poche difficoltà per gli abitanti del posto. Oggi, finalmente, stiamo incanalando le acque in una condotta in cemento armato, cosa che chiaramente permetterà di mantenere più solidi i versanti di questo burrone. Inoltre, verrà installata una rete elettro saldata per rinforzare i costoni in pietra dove ci sono le vecchie cave che una volta venivano utilizzate per costruire le case del paese. Una volta messi in sicurezza questi costoni -aggiunge-, grazie all’offerta migliorativa proposta dall’impresa, sarà realizzata una strada che attraversa l’area con bitume, marciapiede e illuminazione. Così avremo una nuova via di collegamento che porta dal Carmine al Santuario della Madonna delle Grazie. L’obiettivo finale -conclude Liguori- sarà quello di collegare via Fera con questo nuovo pezzo di strada che porta al nostro Santuario».