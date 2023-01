Rende, consigliere Bonanno su bonifica discarica Sant’Agostino: “Grande vittoria per l’intera comunità”

“È stata una grande vittoria per l’intera comunità rendese, in particolar modo degli abitanti della zona di S.Agostino, di contrada Difesa di Saporito e anche del Comune di Castrolibero.

Una delle più grandi soddisfazioni personali prima ancora che politica, dimostrazione del fatto che quest’ultima, la politica, deve essere sempre vista a servizio dei cittadini e del proprio territorio, come del resto ho sempre cercato di fare nel corso degli anni.

Penso che su questioni come queste cioè l’ambiente, non esiste maggioranza, ne opposizione, ma esistono la città ed i cittadini.

Bisogna amare il proprio territorio ed essere presenti, per vedere in anticipo i problemi e risolverli con immediatezza.

Con tante difficoltà, ho sempre cercato di mantenere la mia indipendenza politica, non accettando incarichi remunerativi di nessun genere, in tempi passati ed oggi al presente, neanche una caramella per avere la libertà e la lucidità nelle scelte politiche da affrontare giorno per giorno e sono contento, perché tutto ciò che ho fatto, le battaglie che ho sempre portato avanti in maniera costruttiva e nell’interesse della città, con i tanti sacrifici di coerenza, di lealtà e di correttezza nei confronti della cosa pubblica dal lontano 2011, siano stati ricompensati con l’inizio di questo nuovo anno e di una meravigliosa notizia riguardo l’inizio dei lavori di bonifica della discarica di S.Agostino.

Bisogna credere nei giovani dando loro fiducia, fare battaglie, avere una visione e tante volte bisogna anche sognare, perché i sogni possono diventare realtà valutando ciò che può essere giusto per una comunità e non accettare passivamente come probabilmente lo è stato in passato, per quello che poi può essere un danno alla comunità stessa come in questo caso, una bomba ecologica piazzata sulle teste ed a poche centinaia di metri di un centro abitato, con le tante famiglie che vivono quella zona.

Oggi è festa e mi auguro che il 2023 sia un anno buono per tutti, pertanto colgo l’occasione nel fare i miei migliori auguri.

Ringrazio di vero cuore, chi con il suo sostegno ha creduto e continua a credere in me e, soprattutto, mio fratello Michele Bonanno che è stato parte integrante in questo progetto, l’assessore Domenico Ziccarelli e l’attuale amministrazione guidata da Marcello Manna, che indipendentemente dalla mia posizione politica d’opposizione, mi sono dovuto chinare ad uno dei principi cardine della politica stessa, in quanto la politica è l’arte nobile del pensiero.

Come disse Sandro Pertini richiamando il pensiero del filosofo Voltaire: “io combatto la tua idea che è contraria alla mia, ma sono pronto a battermi al prezzo della mia vita affinché tu la tua idea possa esprimerla liberamente” -ed in aggiunta secondo il pensiero dei fratelli Bonanno- “…un’idea che abbia come fine ultimo il bene comune.”

Così in una nota Luciano Bonanno, consigliere comunale di Rende.