Corigliano Rossano: iniziati i lavori di ripristino della statua di San Nilo e della fontana di Piazza Matteotti

Sono in corso in questi giorni i lavori di riparazione e ripristino della statua di San Nilo e della fontana di Piazza Matteotti, mentre sono giunti al termine i lavori alla “Scalilla”, avendo recuperato il materiale originale dalla fabbrica siciliana che aveva fornito originariamente il materiale.

«Un piccolo esempio di concretezza, collaborazione ed amore per la città – ha dichiarato il sindaco Flavio Stasi – Da tempo, la statua di San Nilo e la fontana che si trovano in Piazza Matteotti sono rimaste danneggiate e non funzionanti. Quando ci siamo insediati – non voglio sbagliarmi – ma quasi nessuna delle fontane ornamentali presenti in città era funzionante, per non parlare del degrado delle fontane e canali pubblici, che abbiamo provveduto a ripristinare, realizzando dove necessario anche delle tettoie illuminate. Ma tra le tante piccole e grandi opere che stiamo mettendo in piedi per valorizzare la città, le sue piazze, i suoi monumenti non ci siamo dimenticati nemmeno di questa. Da qualche giorno abbiamo avviato i lavori per la riparazione ed il ripristino di questo monumento: un ulteriore segnale di attenzione per i centri storici, dopo il ripristino (ormai quasi completato) della Scalilla, il ripristino e valorizzazione della Torre dell’Orologio e tanti altri lavori»