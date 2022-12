Recuperato un mln di accise indebitamente compensate: controlli Adm a imprese dell’autotrasporto nel cosentino

Nel corso delle attività di controllo sulle dichiarazioni trimestrali per l’ottenimento di benefici fiscali nel settore dell’autotrasporto, i funzionari dell’Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli di Stato (ADM) in servizio all’Ufficio delle Dogane di Catanzaro – Sezione Operativa Territoriale di Cosenza hanno recuperato un totale di 1.075.439 euro di somme indebitamente portate in compensazione per crediti risultati essere inesistenti, oltre agli interessi di mora, nella sola provincia di Cosenza.

I funzionari addetti al controllo, consultate le banche dati a disposizione di ADM e attraverso una attività di analisi e confronto delle richieste di riconoscimento del beneficio con le compensazioni effettuate per il pagamento di imposte e contributi previdenziali, hanno individuato sette operatori che avrebbero, in maniera indebita, compensato somme di importo di gran lunga maggiore del “bonus” accertato. Si è proceduto, pertanto, al recupero delle somme illegittimamente compensate con l’applicazione della sanzione complessivamente pari al 100% delle somme accertate.