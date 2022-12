Accoltella compagno al culmine di una lite: denunciata una donna a Cosenza

Ha accoltellato il compagno al culmine di una lite e poi si è chiusa in casa, uscendo solo dopo una lunga opera di mediazione con la polizia ed i medici.

E’ accaduto a Cosenza nella serata di ieri. La donna è stata poi denunciata in stato di libertà per lesioni aggravate mentre l’uomo, dopo le cure in ospedale, è stato giudicato guaribile in 10 giorni per una ferita d’arma da taglio sull’avambraccio destro.

Gli agenti delle Volanti della Questura sono intervenuti dopo una telefonata al 113 che segnalava la presenza di un uomo in strada visibilmente ferito ad un braccio.

L’uomo ha raccontato che, dopo una lite per futili motivi, era stato ferito dalla compagna. Quest’ultima si è chiusa in casa, uscendo solo dopo la lunga opera di mediazione.

La donna, già nota alle forze dell’ordine in quanto in cura al Centro di igiene mentale ha quindi consentito l’accesso all’interno dell’abitazione, che era stata messa a soqquadro.

La stessa, in evidente stato di agitazione, ha rifiutato volontariamente di sottoporsi alle cure mediche ed il personale sanitario, dopo averla sedata l’ha trasportata al Pronto soccorso per sottoporla a Tso.

Sul posto è intervenuto anche personale della Squadra mobile e del Gabinetto provinciale della Polizia scientifica per i rilievi.