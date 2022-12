Innova Rende: “Basta divisioni, le forze sane siano unite per ridare prestigio alla Città”

Veniamo da anni difficili, dominati dalle conseguenze della pandemia e dal recente conflitto in Ucraina. Crisi sanitarie, economiche, sociali che mettono in costante discussione tutti i livelli Istituzionali e democratici.

In un contesto come quello descritto, fare politica e ragionare di contenuti è impresa assai difficile.

In questo lasso di tempo, oltre ad aver stimolato il dibattito con diverse proposte, abbiamo inteso avviare una campagna di ascolto tra i cittadini per comprendere le esigenze della comunità.

Siamo consapevoli, che sarà fondamentale mettere in campo una proposta ampia e condivisa, in ferma discontinuità con le prassi consolidatesi negli ultimi dieci anni. Siamo convinti che Rende non abbia bisogno di re Magi, persone esterne al contesto cittadino che in Città hanno portato solo cenere e carbone.