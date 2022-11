Interruzione elettrica agli impianti idrici di Torre della Rocca

A causa della perturbazione meteo che sta investendo in queste ore il territorio, si è registrata l’interruzione della corrente elettrica sulla cabina che fornisce energia agli impianti idrici di località Torre della Rocca. Potrebbero verificarsi carenze idrica nella zona nord di Corigliano e in parte dello Scalo. Gli addetti comunali del servizio reti e Manutenzione, hanno già avvisato l’Enel per i lavori di competenza e il veloce ripristino della corrente elettrica, per rimettere in moto la cabina.