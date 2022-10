Nuovo asfalto sulla Sp Cariati-Terravecchia: il sindaco Greco ringrazia il presidente della provincia Succurro

Mettere in sicurezza e garantire una manutenzione efficace per rendere maggiormente percorribili le strade per e dall’entroterra, significa contribuire a migliorare la qualità della vita dei cittadini di questo territorio in continuo movimento per studio, lavoro o per necessità di fruire di servizi presenti nei comuni limitrofi.

È quanto dichiara il Sindaco Filomena Greco esprimendo gratitudine insieme all’assessore Fiorenzo Bevacqua al Presidente dell’Ente Provincia Rosaria Succurro per la sensibilità ed attenzione riservata all’hinterland.

In queste ore gli operatori del servizio manutenzione della Provincia stanno effettuando, infatti, gli interventi di bitumazione sulla strada provinciale Cariati – Terravecchia, bretella e collegamento strategico tra i due borghi.

I lavori di rifacimento dell’asfalto consentiranno agli automobilisti di percorrere in tutta sicurezza il tratto di strada fino ad oggi compromesso in alcuni punti da buche ed avvallamenti.