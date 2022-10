Mormanno: sinergia tra Comune e Collegio dei Geometri per vincere la sfida del PNRR

La sfida del PNRR passa per una grande sinergia tra territori, Comuni, gli ordini professionali, in un’ottica di collegialità che deve riunire attorno ad un tavolo operativo tutti coloro che vogliono lavorare allo sviluppo possibile. In questa ottica il Comune di Mormanno, attraverso il Sindaco Paolo Pappaterra, ha stretto alleanza con la categoria professionale dei geometri.

Il primo cittadino ha infatti sottoscritto una convenzione che vede insieme il Comune di Mormanno ed il Collegio dei Geometri e dei Geometri laureati della Provincia di Cosenza utile allo svolgimento di stages professionali per iscritti nel registro dei praticanti del Collegio.

Una strategia per permettere all’Ente di poter coinvolgere giovani geometri che, attraverso un periodo formativo, potranno prestare servizio nel Comune di Mormanno offrendo «ulteriore supporto alla grande sfida del PNRR» ha spiegato il sindaco Paolo Pappaterra.

La volontà, nei prossimi giorni, è anche quella di «incontrare il Presidente Giuseppe Alberto Arlia, che ringrazio, – ha spiegato il Sindaco di Mormanno – al quale chiederò la possibilità di fare corsi di formazione anche per il personale interno all’Ente, come previsto nell’ultima delibera di Riorganizzazione Uffici e Servizi. La sfida del PNRR è fondamentale per il Paese ma lo è necessariamente per le aree interne e noi come amministrazione non vogliamo farci trovare impreparati e stiamo progettando tutto il possibile per essere pronti a ciò che ci riserverà come opportunità di sviluppo e crescita».