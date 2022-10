Corigliano-Rossano, salvato cane rinchiuso in magazzino: indagini in corso per risalire al responsabile

“Nella giornata di oggi – venerdì 14 ottobre 2022 – la Polizia Locale con i Vigili del Fuoco e i Servizi Veterinari, su segnalazione di un cittadino, sono intervenuti per salvare un cane rinchiuso da ignoti nel magazzino di un immobile abbandonato situato nel centro storico di Rossano, nei pressi di Piazza del Popolo”. A darne notizia è la consigliera comunale di Corigliano-Rossano, Liliana Zangaro.

“È stato necessario forzare un lucchetto per liberare un meticcio denutrito e sofferente, molto aggressivo dopo quanto passato, al quale un agente ha immediatamente fornito acqua e cibo. Il cane, molto spaventato, è stato trasferito poi al canile comunale di contrada da Foresta per ricevere le cure e le giuste attenzioni degli operatori e dei sanitari della struttura. Alla disumanità di persone senza scrupoli – aggiunge la consigliera – e capaci di compiere gesti crudeli si contrappone, fortunatamente, la sensibilità di molte altre che non fanno finta di nulla ed anzi si attivano per salvare vite”.

“Ci sono delle indagini in corso e nella speranza che si possa risalire all’autore un plauso va alle Forze dell’Ordine intervenute. Bisogna continuare a lavorare per diffondere sempre più, attraverso campagne di sensibilizzazione mirate, la cultura del rispetto degli animali affinché simili episodi non si registrino in futuro”.