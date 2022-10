Cerca di strangolare ex fidanzata, arrestato nel Cosentino

Ha riempito di botte l’ex fidanzata e poi ha cercato di strangolarla. I carabinieri della Compagnia di Rende, in esecuzione di un ordine di custodia cautelare in carcere, hanno arrestato un uomo di 32 anni per atti persecutori e lesioni personali nei confronti dell’ex compagna di 26 anni. La donna si era presentata pochi giorni fa alla caserma dei carabinieri di Montalto Uffugo, terrorizzata, claudicante e con il volto tumefatto.

Ha raccontato di avere subito un’aggressione, l’ennesima dall’ex compagno, il quale, dopo averla portata al cimitero di Cosenza, l’aveva presa a calci, schiaffi e pugni, mettendole le mani al collo fino quasi a strangolarla. E’ stato quest’ultimo episodio a convincere la donna a denunciare e porre fine all’escalation di violenze che durava ormai da circa un anno, quando quelle che sembravano attenzioni premurose di un fidanzato innamorato, si trasformarono ben presto in comportamenti morbosi e ossessivi, scaturiti dalla gelosia di non riuscire a controllare le sue relazioni sociali.

Questi i motivi posti alla base di una moltitudine di aggressioni fisiche, verbali e violenze di ogni genere, minacce di morte per impedirle di porre fine al loro rapporto, come aveva già provato a fare in un’occasione. Ogni volta che la donna cercava di lasciarlo, l’uomo la minacciava con un coltello puntato alla gola e alle gambe, le ripeteva che l’avrebbe uccisa e portata in Sila dove nessuno l’avrebbe più ritrovata. Gli accertamenti svolti dai carabinieri hanno consentito, in tempi brevissimi, di richiedere e ottenere dall’Autorità Giudiziaria cosentina, l’ordinanza di custodia cautelare in carcere.