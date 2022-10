Il comandante interregionale dell’Italia Sud-Occidentale della Guardia di Finanza, Rosario Lorusso, in visita al Comando Provinciale di Cosenza

Ieri mattina, il Comandante Interregionale dell’Italia Sud-Occidentale, Generale di Corpo d’Armata Rosario Lorusso, ha fatto visita al Comando Provinciale di Cosenza.

L’Alto Ufficiale, accompagnato dal Comandante Regionale Calabria, Generale di Divisione Guido Mario Geremia, è giunto presso la caserma “Domenico Fazio” di Cosenza, dove è stato accolto con gli onori di rito dal Comandante Provinciale, Col. Giuseppe Dell’Anna, ed ha quindi incontrato una rappresentanza del personale in servizio presso i Reparti del Corpo della provincia, unitamente ad alcuni membri dell’Associazione Nazionale Finanzieri d’Italia in congedo della Sezione di Cosenza.

Nel corso della mattinata, lo stesso si è recato in visita al Procuratore Capo della Repubblica presso il Tribunale di Cosenza, Dr. Mario Spagnuolo, con il quale si è confrontato su tematiche di rilievo istituzionale e operativo. In seguito, al rientro in caserma, il Comandante Provinciale ha illustrato al Generale Lorusso, nel corso di un briefing istituzionale, le principali iniziative a favore del personale e della logistica, nonché le attività di natura operativa di maggiore rilevanza.

Al termine della visita, il Generale Lorusso si è complimentato per l’attività svolta dalle Fiamme Gialle cosentine a contrasto dei fenomeni di evasione e frode fiscale, degli illeciti nel settore della spesa pubblica e nella lotta ad ogni forma di criminalità ed ha espresso il proprio apprezzamento per le numerose iniziative intraprese per assolvere i molteplici compiti istituzionali demandati al Corpo quale Polizia Economico-Finanziaria.