A Rende scoppia la Robot Mania: dal 2 ottobre l’esposizione dedicata ai personaggi di cartoni animati, serie TV e videogiochi

Fino al 2 Ottobre, ultimo weekend al Centro Commerciale Metropolis, si svolgerà l’evento “Robot Mania”, un’esposizione unica ed originale con otto riproduzioni fedeli di robot appartenenti ai cartoni animati, serie TV e videogiochi più famosi, per la gioia dei tanti appassionati che avranno l’eccezionale occasione di potersi scattare un selfie davanti a un Goldrake o un Mazinga alto ben 6 mt.

Grazie al prestigioso ed esclusivo patrocinio dell’ASI, Agenzia Spaziale Italiana, la galleria commerciale avrà così modo di offrire un’esperienza unica a tutti i clienti.

Per l’occasione e per la prima volta in Calabria, grazie alla “partnership spaziale” con l’ASI gli appassionati di scienza e spazio avranno la possibilità di entrare nel vivo nelle missioni spaziali che sono attualmente in corso.

Grazie a contenuti scientifici approfonditi si potranno carpire tutti i segreti di questo affascinante e distante mondo che, mai come ora, è sempre più vicino a noi.

“Offrire ai nostri visitatori qualcosa di mai visto nella nostra regione è sicuramente motivo di orgoglio – dichiara Giuseppe Belmonte, Direttore di Metropolis – oltre all’esposizione veramente particolare ed accattivante, verranno invitate alla mostra le scuole del bacino primario del Centro Commerciale, che da sempre lavora per e con il territorio”.