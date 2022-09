Autismo, l’avviso pubblico di Corigliano-Rossano per usufruire del centro polivalente

È stato pubblicato l’avviso pubblico per poter usufruire dei servizi di un centro polivalente nell’ambito territoriale di Corigliano-Rossano, Acri, Cariati e Trebisacce. Le attività si svolgeranno nei centri diurni socio-assistenziale per persone con disabilità autorizzati e accreditati che abbiano organizzato un centro polivalente per giovani e adulti.

Possono partecipare al bando i nuclei familiari, anche mono‐personali, in cui siano presenti persone dai 14 ai 40 anni con disturbo dello spettro autistico e altre disabilità con bisogni complessi, che siano autosufficienti e non allettati, residenti in uno dei Comuni dell’Ambito di Corigliano Rossano. Per presentare domanda ci sarà bisogno di certificato di malattia che attesti lo stato di disabilità rilasciato da struttura pubblica, certificato ai sensi dell’art. 3, comma 3 legge 104/92, ISEE socio-sanitario in corso di validità, eventualmente necessario al fine di stilare una graduatoria di accesso al beneficio. La durata del servizio di centro polivalente è di due anni.

L’istanza di accesso al servizio, sottoscritta e compilata sul modello predisposto dall’Ambito Territoriale, dovrà essere consegnata a mano o a mezzo A/R al seguente indirizzo: Piazza Santi Anargiri N. 4, 87064 a. u. di Rossano, Corigliano-Rossano (CS), oppure a mezzo pec: protocollo.coriglianorossano@asmepec.it, entro il 4/10/2022.

Info sul bando al link: https://bit.ly/3LsAqzY