Aperta nella Cattedrale di Cosenza camera ardente per l’arcivescovo Francesco Nolè. Lunedì i funerali

E’ stata aperta nella Cattedrale di Cosenza la camera ardente per l’arcivescovo della Diocesi di Cosenza-Bisignano mons. Francescantonio Nole’, di 74 anni, scomparso giovedi’ scorso. Ad accogliere il feretro del presule, sotto una pioggia battente, le massime autorita’ civili, religiose e militari del territorio. I funerali di mons. Nole’ saranno celebrati lunedi’ 19 settembre alle 15 dall’amministratore apostolico mons.Giuseppe Piemontese, che sostituira’ temporaneamente monsignor Nole’ alla guida della diocesi cosentina. Il Cosenza calcio, intanto, oggi pomeriggio giochera’ con il lutto al braccio in occasione della trasferta in programma contro il Sudtirol.