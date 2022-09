Nuovo anno scolastico, gli auguri dell’amministrazione comunale di Crosia

“Un nuovo anno scolastico all’insegna dei valori della comunità e proseguendo nel solco di quella formazione vera, vincente e innovativa prodotta all’interno degli istituti cittadini che, soprattutto negli ultimi anni, è diventata una punta di diamante della comunità di Crosia nel territorio. Avere una scuola di qualità che sappia conciliare un’ottima proposta educativa con servizi efficienti è una delle aspirazioni massime per una città”.

Il sindaco Antonio Russo e l’assessore all’Istruzione, Gemma Cavallo, in occasione dell’inizio delle attività scolastiche che riprenderanno domani (mercoledì 14 settembre) hanno inviato un messaggio a tutte le scuole del Comune di Crosia per augurare a tutti, alunni, docenti, personale di segreteria, collaboratori e dirigenti, un buon lavoro insieme.

«Anche quest’anno – si legge nella missiva a firma del Primo cittadino e dell’Assessore al ramo – arriva puntuale il suono della campanella che darà il via ad un nuovo anno scolastico. La riapertura delle scuole è un evento che scandisce i ritmi della vita, rimette in circolo nuove amicizie, consente di stringere legami sociali. Auguriamo a voi, bambini e ragazzi, di trascorrere un anno sereno, impegnati nelle attività didattiche, nel piacere di apprendere, all’insegna dell’amicizia con i compagni e dell’affetto verso i vostri insegnanti. Volgiamo a voi, cara Dirigente e Docenti, l’augurio di un proficuo percorso educativo-didattico, all’insegna della produttività, in un clima positivo, ricco di collaborazione e impegno proiettato verso obiettivi sempre più elevati, per una scuola contraddistinta oramai da anni “di qualità”. Al personale di segreteria e ai collaboratori scolastici giungano i nostri auguri per un buon lavoro, nell’efficiente ed efficace gestione organizzativa della complessità, condotta dal Direttore dei servizi Generali ed Amministrativi. La nostra comunità scolastica sia “un villaggio dell’educazione che realizza con sagacia il Patto educativo” (Papa Francesco). Buon anno scolastico!»