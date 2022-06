Università della Calabria, Messa: “Fondi aggiuntivi assegnati al Sud”

“Questa universita’ non e’ Cenerentola, perche’ riesce a vincere molti progetti, e’ molto forte e ha una base scientifica molto solida, e non solo scientifica”. Lo ha detto oggi, all’Universita’ della Calabria, la ministra per l’Universita’ e la Ricerca, Maria Cristina Messa. “E’ gia’ cambiato qualcosa – ha detto ancora il ministro, parlando del finanziamento agli atenei del Sud – perche’ abbiamo appena distribuito dei fondi aggiuntivi e li abbiamo distribuiti in base alla produzione scientifica dei vari atenei, e quindi anche in questa regione dove c’e’ una bella distribuzione, che raddoppia quasi il turn-over, c’e’ molta attenzione”. E poi con il Pnrr – ha aggiunto – la Regione Calabria ha vinto uno dei progetti degli ecosistemi territoriali, quindi complimenti”.