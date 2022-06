Cosenza e la Calabria pronte a rifiorire con “ModaMovie 2022”: il festival-vetrina della moda, del cinema, e del sapore mediterraneo

di Roberta Mazzuca – “ModaMovie”, il Festival dei talenti della moda, del cinema e delle arti torna a Cosenza nella sua 26esima edizione, presentata nelle sue tradizioni e innovazioni nel corso di una conferenza stampa presieduta dal direttore artistico Sante Orrico, insieme ai rappresentanti delle istituzioni e all’esperta agroalimentare Anna Aloi, madrina della sezione “Sapori Mediterranei”. Un concorso per giovani fashion designer ma anche per giovani registi, i cui vincitori saranno coronati durante le due grandi serate, la prima dedicata alla sezione Cinema il 12 giugno a Villa Rendano, e la seconda riservata alla Moda il 13 giugno al Teatro Rendano.

Particolarità di questa edizione il tema, “In Bloom – Moda e cinema tra bellezza, fragilità e rinascita”. Una scelta chiaramente influenzata dal terribile periodo di emergenza sanitaria, e che si lega ai concetti di fioritura e di rinascita intesi come estremamente necessari per la ripresa di una nuova vita e di un prospero futuro. Nascita e ri-nascita, però, intese anche come opportunità per nuovi talenti, che racconteranno attraverso abiti ed immagini il loro personale modo di interpretare questo suggestivo tema. Una rinascita, un ritorno alla normalità, che si realizza attraverso nuove formule, fra cui quella della sostenibilità ambientale, in un settore come quello della moda che è tra i più inquinanti e impattanti sull’ambiente.

“L’amministrazione non può che sostenere un progetto che mette al centro i giovani e che focalizza l’attenzione nazionale su Cosenza, sulla Calabria, e sui giovani talenti calabresi e non solo”, afferma la consigliera del Comune di Cosenza Chiara Penna, complimentandosi con gli organizzatori e con i ragazzi. “Mi auguro che questo sia l’inizio per una rinascita di tutto il settore”. “Faccio i miei complimenti a Sante Orrico e sono onorato di essere qui a presenziare a questa bellissima manifestazione. Dare un’occasione ai ragazzi oggi è una cosa veramente straordinaria” – prosegue poi Salvatore Esposito, consigliere comunale di Rende.

Le due serate evento dedicate al cinema e alla moda: programma e ospiti

Il 12 giugno si terrà a Villa Rendano la serata dedicata al cinema, preceduta dall’inaugurazione della mostra dei poster di Angelo Cesselon, uno dei più grandi pittori per il cinema, nel centenario della sua nascita, in esclusiva per “ModaMovie” su gentile concessione della figlia Alessandra, presente alla manifestazione. La serata proseguirà con la proiezione e premiazione dei corti vincitori del concorso, e la consegna del Premio Cinema che quest’anno andrà al regista di “Tre metri sopra il cielo” Luca Lucini. Durante la serata, poi, ci sarà la sfilata dei bambini del Convitto Telesio che hanno partecipato al laboratorio “La stoffa dell’artista”, i cui abiti saranno messi all’asta e il ricavato devoluto all’Asit (Associazione Sud Italia Trapiantati). Ancora, seguiranno la consegna del riconoscimento all’attrice Marina Crialesi, ospite della serata, oltre a Luca Lucini, la proiezione di un video dedicato ad Angelo Cesselon, e la consegna “Special Award Comunicazione e Turismo” a Francesca Russo.

Il 13 giugno, presso il Teatro Rendano, si cambia atmosfera con la serata dedicata alla moda, che si aprirà con il défilé dei 15 finalisti del concorso fashion designer, a cui seguirà la performance musicale del sassofonista Alberto La Neve. Special guest della serata Raffaella Curiel, che da tre generazioni porta alto il nome della moda italiana nel mondo. Molte saranno le premiazioni: Special Award a Stefania Vaghi, Press Award a Silvia Viterbo, Premio “La Jacqueline” a Raffaella Salamina, Premio “Cultura e imprenditoria” alla famiglia Barbieri, Premio “Il Gusto del Sud” a Paperoverde, e Premio sostenibilità Daphne a Lanificio Leo.

Gli eventi collaterali: la formazione nei workshop e il gusto in “Sapori Mediterranei”

Ad arricchire le due giornate conclusive del festival ci sarà un workshop tenuto da docenti dei vari settori interessati, per poi concludersi definitivamente con l’evento “Mod’Art Open Air”, l’esposizione nelle vetrine del centro della città di Cosenza degli outfit vincitori della 26esima edizione del concorso fashion designer.

“Siamo primi in assoluto in Italia nella formazione di fashion designer. Un concorso che ha sempre avuto tantissimi partecipanti, quest’anno 140” – precisa Orrico.

All’interno del progetto “ModaMovie” anche una sezione dedicata alla filiera del gusto, “Sapori Mediterranei”, che punta alla valorizzazione delle eccellenze enogastronomiche calabresi con una serie di eventi che celebrano il connubio fra moda, arte e buon cibo. A spiegarne la portata simbolica Anna Aloi: “Viviamo in una regione suggestiva e straordinaria. Io mi occupo di valorizzare il comparto agroalimentare con un acronimo speciale: IGB, ossia identità, gusto e benessere. Questo per dire che siamo sicuramente una terra che produce sapori fortissimi, famosi per il peperoncino, la nduja, le trasformazioni a base di maiale, ma allo stesso tempo scopriamo che la Calabria non è solo godereccia, ma anche salutare, inebriante, fragrante, percorrendo le vie degli agrumi, come il cedro e il bergamotto”.

Un progetto nato nel 1997 con l’intento di portare la moda e il cinema in Calabria, diventato oggi una grandissima opportunità di lavoro per giovani stilisiti e videomaker e occasione di visibilità per le eccellenze del territorio. Un calendario ricco e variegato, che non ha trascurato quest’anno neanche i bambini, grazie ad una serie di attività che si sono svolte nei mesi precedenti al festival e che li vedrà protagonisti anche all’interno delle giornate conclusive. Una vetrina per la Calabria, per i calabresi, e per i talenti del territorio, che ha lanciato carriere di eccellenza, come quella di Sante Bozzo, cosentino che oggi lavora per Gucci. Un festival, insomma, di portata nazionale e internazionale che ha visto, tra gli ospiti delle precedenti edizioni, per citare solo alcuni nomi, Dario Argento, le costumiste Flora Brancatella e Daniela Ciancio, i produttori Sergio Giussani e Fulvio Lucisano, gli scenografi Osvaldo Desideri e Giuliano Pannuti, i compositori Stelvio Cipriani e Paolo Vivaldi, i registi Fabio Mollo, Italo Moscati e Angelo Longoni, gli attori Fabrizio Ferracane e Yassmin Pucci.

La conferenza si è conclusa con l’immancabile show-case “Moda e Cibo”, ossia il defilé degli abiti disegnati dalla stilista Emily Loiacono e realizzati con i tessuti messi a disposizione dall’azienda DNL De Negri Luxury, e la sfilata dei gioielli dell’artista Anna Garofalo, a cui ha fatto seguito una piacevole esperienza per il palato, deliziato da ottimo vino e gustoso cibo.

Consegnati, inoltre, i riconoscimenti ai rappresentanti degli istituti IIS “Mancini-Tommasi”, Convitto nazionale “B. Telesio” e ICS “Gullo Cosenza Quarto” come ringraziamento per la partnership alla sezione “Moda Movie for Kids”.