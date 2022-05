Educazione e sensibilizzazione ambientale: il 29 maggio a Schiavonea saranno posizionati otto pesci mangiaplastica

Tutto pronto per l’iniziativa di sensibilizzazione ideata e voluta dalla Commissione Consiliare Ambiente, – si legge in una nota dei membri di maggioranza Liliana Zangaro, Biagio Frasca, Giuseppe Pugliese e Isabella Monaco – che si terrà il 29 maggio alle 11 presso l”Area “Madonnina” sul Lungomare di Schiavonea, in occasione della presentazione del progetto SIB. SE.A. e del posizionamento di otto pesci mangia-plastica sulle spiagge libere del litorale.

Verrà allestito a cura dell’associazione “Schiavonea e Sant’Angelo Puliti” un laboratorio di riciclo creativo per i bambini e diffuso materiale informativo e gadget eco friendly.

Nel ringraziare gli Assessori Costantino Argentino e Damiano Viteritti, – prosegue la nota – l’associazione e la Proloco di Corigliano per il supporto, invitiamo i cittadini a partecipare a quello che riteniamo essere un bel momento di socialità e di promozione della consapevolezza ambientale.

In caso di condizioni metereologiche avverse l’evento verrà rinviato a domenica 5 giugno alle ore 10.