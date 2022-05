A San Giovanni in Fiore il primo ciclo parcheggio scolastico della Calabria

Alle ore 09:00 di Martedì 24 maggio 2022 la Scuola Secondaria di Primo grado

dell’Istituto Comprensivo “Dante Alighieri” di San Giovanni in Fiore, nella Sila

cosentina, sotto la Presidenza di Loredana Lamacchia e con l’Amministrazione

Comunale di San Giovanni in Fiore, guidata dalla Sindaca Rosaria Succurro,

inaugurerà l’installazione di quello che risulta essere il primo ciclo parcheggio

scolastico della Calabria.

L’Istituto “Dante Alighieri”, grazie ad una proficua collaborazione tra docenti,

Personale ATA coordinati dal DSGA Domenico Foglia e Dirigenza Scolastica, ha

aderito in modo convinto e particolarmente attivo al Progetto Nazionale di

Educazioni civica ‘Io ho cura’.

Tale progetto prevede che studenti e studentesse possano vivere, nell’ambito del

programma annuale di Educazione civica – insegnamento introdotto l’anno scorso

con la legge 92/2019 in tutte le scuole italiane di ogni ordine e grado – un’esperienza

concreta di cura degli altri o del pianeta.

“La realizzazione di un’esperienza concreta di cura contribuisce a sviluppare uno

degli elementi essenziali dell’Educazione civica, ovvero il senso di responsabilità, il

sentirsi responsabile per l’altro, per gli altri, per la comunità”, dichiara la Dirigente

Scolastica dell’Istituto ‘Dante Alighieri’, Professoressa Loredana Lamacchia.

Il progetto, coordinato dalle professoresse Maria Smeriglio e Francesca Tartaglione,

è stato avviato ad inizio anno scolastico con la proposta e la realizzazione di una

serie di uscite guidate nel centro storico della città, in collaborazione anche con lo

stimato Centro Internazionale di Studi Gioachimiti della città montana.

“L’obiettivo è quello di educare i nostri ragazzi e le nostre ragazze alla

consapevolezza delle ricchezze e delle bellezze monumentali e naturalistiche del

territorio, poiché da qui può di conseguenza partire un’azione consapevole della

cittadinanza al fine di preservare, valorizzare e rispettare quella che Papa Francesco

chiama la nostra Casa Comune”, dichiara la professoressa di Religione Maria

Smeriglio, referente del progetto ‘Io ho cura’.

Tale progetto ha l’obiettivo, inoltre, di integrare dal punto di vista esperienziale,

quella che è l’azione didattica trasversale sulla difesa dell’ambiente condotta da

anni da tutti i docenti e le docenti della scuola secondaria di primo grado della

‘Dante Alighieri’: in tale ambito è stata avviata anche una stretta collaborazione con

la FIAB di Cosenza (Federazione Italiana Ambiente e Bici), associazione che ad

ottobre 2021 ha firmato con il MIUR un vero e proprio Protocollo per la

realizzazione di attività che migliorino la qualità della formazione di alunni e

personale in termini di salute, sicurezza e sostenibilità della mobilità.

La FIAB Cosenza, presieduta da Marcello Carbone, si è preoccupata di formare le

classi terze della secondaria dell’Istituto sulla storia e le caratteristiche principali del

mezzo bici, sulla sua manutenzione, l’abbigliamento da indossare nel corso delle

quattro stagioni ed infine sulle principali regole di sicurezza stradale, a partire

dall’indispensabile utilizzo del casco.

Su proposta del Dirigente Scolastico Loredana Lamacchia, l’istituto Alighieri ha,

inoltre, aderito al progetto comunale ‘Amo San Giovanni’, proponendo la

costruzione e l’installazione di un vero e proprio ciclo parcheggio – con ben 10 stalli

per bici – all’interno del cortile di pertinenza della Scuola. Gli stalli, dell’altezza di 80

cm – altezza che permette di legarvi in sicurezza il telaio della bici – sono stati

realizzati dalle competenti manovalanze del Comune Di San Giovanni in Fiore,

coordinate dall’Assessore al Decoro Urbano Luigi Foglia.

“L’obiettivo è quello di educare gli alunni e le alunne ad una mobilità alternativa

all’utilizzo delle auto quale mezzo di trasporto e raggiungimento della scuola.

Particolarmente entusiasta si sta rivelando la risposta della scolaresca, che a soli due

giorni dall’arrivo degli stalli ha prontamente iniziato ad adoperarli”, dichiara la

referente di Educazione Civica professoressa di Lingua inglese Francesca Tartaglione:

“La bici è un mezzo pratico, economico, veloce e, soprattutto, a basso impatto

ambientale; la bicicletta permette una maggiore autonomia di spostamento e un

senso di libertà unico, amplificato oltretutto dalla bellezza paesaggistica che offre il

territorio silano”.

All’inaugurazione del ciclo parcheggio della ‘Dante Alighieri’ di San Giovanni in Fiore

sono stati invitati anche le dirigenze degli istituti di scuola secondaria di secondo

grado di San Giovanni in Fiore, poiché l’auspicio della Dirigente Lamacchia è quello

che “gli alunni e le alunne dell’Alighieri possano trovare nuovi stalli per bici anche

all’interno degli istituti superiori della città che frequenteranno, trovando continuità

in questa pratica ed efficace azione dell’insegnamento dell’Educazione civica”.