Pasqua solidale a Lamezia: il coro “La Corale” in scena alla casa di riposo

L’annuncio pasquale porterà gioia, luce e speranza agli anziani della Casa di riposo “Tamburelli” di Lamezia Terme, grazie all’iniziativa del Coro Polifonico “La Corale” di Feroleto Antico. Anche quest’anno, durante le festività, il gruppo corale propone un momento di condivisione attraverso narrazione e musica, per regalare agli ospiti un’esperienza di “gioia pasquale e solidale”.

A illustrare l’iniziativa è stato Tonino Michele Gigliotti, presidente del Coro Polifonico: sabato 11 aprile, alle ore 15.30, nell’Aula Magna della Casa di riposo Tamburelli, sarà messo in scena il recital intitolato “Cristo è risorto”.

«Durante lo spettacolo – spiega il maestro don Pino Latelli, direttore artistico, affiancato all’organo dal maestro Rodolfo Bagnato – si alterneranno parti narrate e brani polifonici eseguiti dall’Ensemble di Feroleto, permettendo agli ascoltatori di rivivere il mistero pasquale in un clima di partecipazione e preghiera, incontrando Gesù Risorto e ritrovando serenità, entusiasmo e speranza».

L’evento, atteso con grande emozione, vedrà la partecipazione di operatori, familiari e anziani ospiti della Casa di riposo. Al termine del recital interverrà la direttrice, dottoressa Marilisa Materasso, sempre lieta di accogliere il coro di Feroleto Antico e di promuovere momenti musicali dedicati agli anziani durante tutto l’anno.

Nel pomeriggio il Coro Polifonico “La Corale” eseguirà brani del repertorio classico dei grandi maestri del passato e composizioni più recenti firmate dallo stesso maestro don Pino Latelli, offrendo un momento di grande emozione e condivisione.