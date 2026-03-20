Volontariato, firmato a Catanzaro un protocollo d’intesa per rafforzare la rete sociale territoriale

Oggi, presso la sede del Centro Servizi per il Volontariato di Catanzaro, si sono riunite diverse realtà associative del territorio per la firma di un importante protocollo d’intesa finalizzato alla promozione di attività di volontariato e socio-educative.

All’incontro hanno preso parte l’Associazione Stella del Mare di Catanzaro, rappresentata da Stefania Mandaliti, l’Associazione ADA di San Vito sullo Ionio, rappresentata da Vito Totino, e la Comunità Alloggio Raggio di Sole di Gagliato, rappresentata da Valentina Merendino e Laura Medina.

L’accordo siglato mira a rafforzare la collaborazione tra le associazioni coinvolte, con particolare attenzione allo sviluppo di iniziative presso il centro di Gagliato, struttura che da circa un anno ha aperto le proprie porte al volontariato grazie al coordinamento dell’associazione ADA.

La giornata si è svolta in un clima di confronto e condivisione, caratterizzato da un intenso scambio di opinioni e progettualità. All’incontro era presente anche il direttore del Centro Servizi, Stefano Morena, insieme ai soci dell’associazione Centro Ascolto Tavernise e Varvasia.

Si tratta di un momento significativo che segna un ulteriore passo avanti nella costruzione di una rete sociale territoriale, coordinata da ADA San Vito, che si sta consolidando grazie al prezioso contributo di tutti i volontari coinvolti.

I rappresentanti della Comunità Alloggio Raggio di Sole hanno espresso grande soddisfazione per la firma del protocollo, sottolineando come questo accordo rappresenti un’opportunità concreta per avviare nuove forme di collaborazione e ampliare le attività a favore della comunità.