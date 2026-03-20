40 anni del Centro Calabrese di Solidarietà: il messaggio del presidente del Consiglio comunale Gianmichele Bosco

Il Presidente del Consiglio comunale, Gianmichele Bosco, esprime i più sentiti auguri al Centro Calabrese di Solidarietà in occasione del quarantesimo anniversario dalla sua fondazione.

“Quarant’anni rappresentano un traguardo straordinario, che racconta una storia fatta di impegno, dedizione e profondo senso umano. Il Centro Calabrese di Solidarietà è stato, ed è tuttora, un presidio fondamentale per la nostra comunità, capace di offrire ascolto, sostegno e percorsi di rinascita a tante persone in difficoltà.

In questi decenni, l’opera del Centro ha contribuito in maniera significativa a costruire una città più inclusiva, attenta ai bisogni dei più fragili e orientata ai valori della solidarietà e della dignità umana. Un lavoro silenzioso ma potente, che ha inciso profondamente nel tessuto sociale del nostro territorio.

A tutte le operatrici, agli operatori, ai volontari e a quanti hanno reso possibile questo straordinario percorso, va il nostro più sincero ringraziamento. Il loro esempio rappresenta un punto di riferimento per le istituzioni e per l’intera comunità.

L’auspicio è che il Centro possa continuare, con la stessa passione e competenza, a svolgere il proprio prezioso ruolo anche nei prossimi anni, rafforzando ulteriormente la rete di solidarietà e di supporto sociale nella nostra città”.