Presentata la stagione concertistica 2026 della sezione A.Gi.Mus. di Catanzaro

Presentata, quest’oggi, presso la Sala Concerti del Comune la stagione concertistica 2026 della sezione A.Gi.Mus., alla presenza del Presidente, Avv. Raffaele Silipo, e del Direttore Artistico, M° Laura Screnci.

Quattordici appuntamenti, da marzo a dicembre, comporranno un cartellone vario, tra musica da camera e differenti linguaggi musicali, con una costante attenzione alla valorizzazione dei giovani talenti calabresi. “Sarà una stagione ricca, in cui tutti gli strumenti saranno coinvolti, così come anche i gruppi di musica da camera. Come di consueto, ci rivolgiamo ad un pubblico giovane e numeroso”, ha dichiarato Silipo.

Tra gli appuntamenti più significativi, come evidenziato dal Direttore Artistico, “nel mese di novembre ricorderemo l’ottavo centenario della morte di San Francesco d’Assisi con un concerto interamente dedicato”.

Non mancherà, inoltre, il dialogo tra musica e arti visive, presente in alcuni appuntamenti grazie alla collaborazione con il giornalista Arcangelo Pugliese.

Un progetto che guarda soprattutto alle nuove generazioni, come sottolinea la stessa Screnci: “Lancio un appello ai giovani: innamoratevi della musica, dell’arte, perché è bello dedicarsi nella vita a qualcosa che coltiva la bellezza, in tutte le sue forme”.

Primo appuntamento questa sera alle ore 18:30 nella Sala Concerti del Comune: protagonista il Trio Elysium, con l’esposizione “L’arte informale” di Maurizio Fulginiti.