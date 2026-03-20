Gli auguri dell’assessore regionale Antonio Montuoro per i 40 anni del Centro calabrese di solidarietà

“In occasione del quarantesimo anniversario del Centro Calabrese di Solidarietà di Catanzaro, desidero esprimere un sentimento profondo di gratitudine e di sincero apprezzamento per una realtà che, da quattro decenni, costituisce un punto fermo nel panorama sociale del nostro territorio.

Quarant’anni di attività non rappresentano soltanto un traguardo temporale, ma raccontano una storia fatta di impegno quotidiano, di ascolto, di vicinanza concreta alle persone e, soprattutto, di presenza costante nei contesti più complessi e delicati della nostra comunità. Il Centro Calabrese di Solidarietà ha saputo essere, nel tempo, un autentico presidio sociale e un baluardo di umanità, operando con dedizione nei quartieri periferici e nelle aree più esposte al rischio di marginalità.

In questi anni ho avuto modo di apprezzare il valore di un’azione che non si è mai limitata all’assistenza, ma che ha costruito percorsi di inclusione, di educazione e di sostegno reale alle categorie più fragili, contribuendo in maniera significativa a generare opportunità, dignità e speranza. È questo il segno più autentico di una comunità che cresce quando nessuno viene lasciato indietro.

Rivolgo, pertanto, il mio più sentito augurio alla presidente Isolina Mantelli, agli operatori e a tutti i volontari che, con passione, competenza e spirito di servizio, rendono ogni giorno il Centro una realtà viva e profondamente radicata nel territorio.

Questo anniversario rappresenta non solo un punto di arrivo, ma anche e soprattutto un nuovo punto di partenza. Le sfide che abbiamo davanti – sociali, educative e culturali – ci impongono un impegno ancora più forte e condiviso, per costruire una società realmente inclusiva, libera da barriere e capace di accogliere e valorizzare ogni persona, in particolare chi vive condizioni di maggiore fragilità.

In tal senso, il Centro Calabrese di Solidarietà continua a rappresentare un esempio positivo e un modello operativo virtuoso, attorno al quale le istituzioni, al di là delle appartenenze, hanno saputo e devono continuare a fare rete per dare risposte concrete ai bisogni dei cittadini”.