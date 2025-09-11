Lamezia, si alza il sipario sul Festival “Caudex – Visioni Letterarie”

Si alza il sipario sulla terza stazione di “Caudex – Visione letterarie”, diventato ormai un vero e proprio Festival, dopo il riconoscimento arrivato dal Salone internazionale del Libro di Torino che lo ha selezionato tra i 50 festival più importanti d’Italia. Ospite del primo appuntamento Annita Vitale con il suo volume “Zero” edito dalla Grafichéditore. L’evento si terrà sabato 13 settembre 2025 alle ore 21:00, con ingresso gratuito, al Teatro Grandinetti di Lamezia Terme.

A dialogare con la scrittrice sarà Marco Stefano Gallo, mentre a far “vivere” la sua opera saranno gli attori Daniela Muraca, Numzio Santoro. Le musiche sono affidate alla cantante Chiara Vescio che sarà accompagnata dai musicisti Alessandro Gallo e Simone Ritacca. Il tutto sarà coordinato da Sabrina Pugliese, direttore artistico di “Caudex – Visioni letterarie”.

L’originale format regalerà al pubblico un’esperienza multisensoriale fatta di parole, musica, teatro e ballo, capace di coinvolgere ed emozionare e far appassionare a nuove letture.

“Zero” è un racconto amaro ma allo stesso tempo una spinta a rinascere, ed a fare delle proprie esperienze la forza per andare avanti ed una vita che ha ancora il diritto di esprimersi e procedere in avanti. E’ il racconto di una Calabria forte ma piena di contrari e spinte, una Calabria delle origini che vuole liberarsi conservando le proprie radici nella terra brulla del suo Aspromonte. Un testo che a volte sembra avere un taglio cinematografico/teatrale. Leggere le pagine di “Zero” è un po’ come fingersi registi di un film, di cui ognuno tra le parole e le figure retoriche scritte, può vedere o immaginare il lieto fine.