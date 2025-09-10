Catanzaro, il gruppo di Azione: “Canile comunale, quali sono i fornitori che stanno approvvigionando la struttura di San Floro?”

“È giusto il caso di fare un breve replica al neo Amministratore della Società partecipata Antonio De Marco che evidentemente non ha ancora avuto il tempo di visionare la documentazione contabile relativa alle attività del canile comunale né di fare visita personalmente alla struttura.

Abbiamo messo in evidenza l’insolvenza della società nei confronti dei fornitori che accreditano corrispettivi da oltre sei mesi e che non sono più nelle condizioni di continuare con regolarità a fornire quanto necessario per il benessere degli animali.

Non essendo venuti a conoscenza di avvisi pubblici o manifestazioni di interesse per la ricerca di nuovi fornitori immaginiamo che ci siano state o ci siano ancora delle difficoltà ad approvvigionarsi e quindi ci preoccupiamo, appunto, per il benessere degli animali.

Ma a brevissimo andremo a verificare di persona tutto ciò. Ci dica, a questo punto l’amministratore, quali sono i fornitori che stanno approvvigionando la struttura di San Floro ed a seguito di quale procedura sono stati scelti.

Sa il neo amministratore che vi sono trasferimenti dei nostri amici animali presso il canile di Torre Melissa?

È a conoscenza il neo amministratore che la struttura, a mente i verbali ASP degli ultimi tre anni, non osserva compiutamente le più elementari norme di protezione e di benessere animale ?

È una vicenda che monitoriamo da tempo poiché riguarda dei poveri animali che non possono difendersi e risorse pubbliche spese male.

Siamo disponibili ad un confronto pubblico davanti alla città per dimostrare quanto sostenuto e quanto insipienti siano le note stampa “di regime” di replica alle nostre.

Il confronto potrà essere effettuato direttamente presso la struttura con il neo amministratore, potremo così fargli notare le diverse irregolarità rispetto al DCA 67/2018″.

E’ quanto si legge in un comunicato stampa dei consiglieri comunali di Azione, Valerio Donato, Stefano Veraldi e Gianni Parisi.