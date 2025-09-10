“La libertà significa responsabilità: ecco perché molti la temono” - George Bernard Shaw
L'associazione UNA diventa partner del Lamezia Comics

L’Associazione culturale UNA, con la sua rassegna dei film proiettati in lingua originale, sostiene il Lamezia Comics, prima fiera del fumetto e dell’animazione in Calabria.Siamo felicissimi di annunciarvi che quest’anno la nostra associazione è partner ufficiale di uno degli eventi più attesi dell’anno, il Lamezia Comics giunto alla sua XVI edizione – fanno sapere gli attivisti dell’Associazione UNA – Si tratta di un’occasione unica per unire la passione per i film con l’energia del mondo comics, manga e videogiochi.

Il Comics si terrà dal 12 al 14 settembre al Parco Peppino Impastato, con ingresso gratuito. Vi aspettiamo al nostro stand con un programma speciale, la proiezione di due capolavori, attività a tema cinema e intrattenimento per bambini. Non mancate!”.

Nei tre giorni della fiera del fumetto, dunque, si potrà assistere alle proiezioni in lingua originale sottotitolate e alle attività a tema cinema, dedicate ai bambini. Gli organizzatori assicurano che ci saranno anche tante altre sorprese.

“Lamezia Comics & Co…spiegano gli ideatori dell’evento “è un luogo in cui fermarsi, sorridere, respirare a pieni polmoni e lasciarsi ispirare da fumetti, cosplay e storie. Un porto sicuro per chi cerca creatività e compagnia, sotto la luce dorata di settembre.

Con la collaborazione dell’Associazione UNA e delle sue proiezioni cinematografiche ad hoc, la manifestazione si arricchirà ulteriormente di contenuti per un’esperienza a dir poco emozionante e suggestiva che unisce due eventi unici nati dall’estro e dalla creatività di giovani lametini impegnati nel mondo del sociale e della cultura.

La rassegna dei film in lingua originale e la fiera del fumetto più importante della nostra regione, che hanno conquistato il loro meritato posto nel panorama culturale calabrese, si uniscono per regalare al pubblico un weekend di puro divertimento e di notevole interesse.

La rassegna delle proiezioni dei film in lingua originale ideata e promossa dall’Associazione UNA va avanti ormai da 14 anni; l’iniziativa fa parte del progetto ‘Cinema in Biblioteca’, finanziato col sostegno del Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale, e condotto dal Sistema Bibliotecario Lametino e dalla stessa Associazione culturale UNA.

Per quanto riguarda i film d’animazione, questi sono gli appuntamenti:

venerdì 12 settembre ore 19:30 BIG HERO 6

sabato 13 settembre ore 19:30 GHOST IN THE SHELL (1995)

