L’associazione UNA diventa partner del Lamezia Comics

L’Associazione culturale UNA, con la sua rassegna dei film proiettati in lingua originale, sostiene il Lamezia Comics, prima fiera del fumetto e dell’animazione in Calabria. “Siamo felicissimi di annunciarvi che quest’anno la nostra associazione è partner ufficiale di uno degli eventi più attesi dell’anno, il Lamezia Comics giunto alla sua XVI edizione – fanno sapere gli attivisti dell’Associazione UNA – Si tratta di un’occasione unica per unire la passione per i film con l’energia del mondo comics, manga e videogiochi.

Il Comics si terrà dal 12 al 14 settembre al Parco Peppino Impastato, con ingresso gratuito. Vi aspettiamo al nostro stand con un programma speciale, la proiezione di due capolavori, attività a tema cinema e intrattenimento per bambini. Non mancate!”.

Nei tre giorni della fiera del fumetto, dunque, si potrà assistere alle proiezioni in lingua originale sottotitolate e alle attività a tema cinema, dedicate ai bambini. Gli organizzatori assicurano che ci saranno anche tante altre sorprese.

“Lamezia Comics & Co…” spiegano gli ideatori dell’evento “è un luogo in cui fermarsi, sorridere, respirare a pieni polmoni e lasciarsi ispirare da fumetti, cosplay e storie. Un porto sicuro per chi cerca creatività e compagnia, sotto la luce dorata di settembre”.

Con la collaborazione dell’Associazione UNA e delle sue proiezioni cinematografiche ad hoc, la manifestazione si arricchirà ulteriormente di contenuti per un’esperienza a dir poco emozionante e suggestiva che unisce due eventi unici nati dall’estro e dalla creatività di giovani lametini impegnati nel mondo del sociale e della cultura.

La rassegna dei film in lingua originale e la fiera del fumetto più importante della nostra regione, che hanno conquistato il loro meritato posto nel panorama culturale calabrese, si uniscono per regalare al pubblico un weekend di puro divertimento e di notevole interesse.

La rassegna delle proiezioni dei film in lingua originale ideata e promossa dall’Associazione UNA va avanti ormai da 14 anni; l’iniziativa fa parte del progetto ‘Cinema in Biblioteca’, finanziato col sostegno del Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale, e condotto dal Sistema Bibliotecario Lametino e dalla stessa Associazione culturale UNA.

Per quanto riguarda i film d’animazione, questi sono gli appuntamenti:

venerdì 12 settembre ore 19:30 BIG HERO 6

sabato 13 settembre ore 19:30 GHOST IN THE SHELL (1995)