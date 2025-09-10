Catanzaro, Levato e Costa: “Inaccettabile la chiusura del parco giochi durante la festa nel quartiere Santa Maria”

“Tutto si poteva immaginare, ma non che l’Amministrazione Fiorita arrivasse a tanto”. Con queste parole i consiglieri comunali di Catanzaro Luigi Levato e Gianni Costa commentano la decisione del Comune di chiudere, con tanto di lucchetto, l’unico parco giochi del quartiere S. Maria proprio nei giorni dedicati alla festa.

“Un gesto incomprensibile – sottolineano – che priva i bambini e le famiglie della possibilità di usufruire di uno spazio pubblico in un momento di comunità e di condivisione. Un vero e proprio schiaffo al quartiere e, in modo particolare, a tutti coloro che da mesi si sacrificano per organizzare una delle ricorrenze più importanti della città”.

I due consiglieri ricordano inoltre che sul parco sono stati spesi fondi pubblici per la riqualificazione: “È assurdo che, dopo aver investito risorse per renderlo fruibile, il Comune decida di chiuderlo invece di valorizzarlo. Questa scelta è il simbolo di una gestione miope e lontana dai bisogni reali della gente”.

Levato e Costa chiedono quindi “l’immediata riapertura della struttura e un cambio di rotta da parte dell’Amministrazione, che dovrebbe occuparsi di favorire la vivibilità dei quartieri e non penalizzarli con decisioni che vanno contro l’interesse dei cittadini”.