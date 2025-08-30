Il Tenente Colonnello Maniglio nuovo comandante del Gruppo della Guardia di Finanza di Lamezia Terme

Nella giornata di ieri, ha avuto luogo, alla presenza del Comandante Provinciale di Catanzaro, Colonnello t.ST
Pierpaolo Manno, il passaggio di consegne nella carica di Comandante del Gruppo della Guardia di Finanza di
Lamezia Terme, tra il Maggiore Valentino Luce, cedente, ed il Tenente Colonnello Giuseppe Maniglio,
subentrante.
Dopo tre anni di intenso lavoro, in un contesto territoriale complesso e strategico per la tutela della legalità
economico-finanziaria, il Maggiore Valentino Luce ha concluso il proprio mandato al vertice del Gruppo di
Lamezia per assumere il prestigioso incarico di Comandante del Nucleo di Polizia Economico Finanziaria di
Ravenna.
A subentrargli è il Tenente Colonnello Giuseppe Maniglio, 48 anni, laureato in Giurisprudenza e in Economia e
Commercio e con una lunga e qualificata esperienza operativa in contesti territoriali complessi.
L’Ufficiale proveniente dal Gruppo di Sibari, nel corso della sua carriera ha comandato, infatti, il Gruppo di
Taranto, il Nucleo di Polizia Tributaria di Brindisi, la Tenenza di Sant’Angelo dei Lombardi, prestando, inoltre,
servizio presso i Nuclei di Polizia Tributaria di Bari e di Lecce.
Durante l’avvicendamento, il Colonnello Manno ha ringraziato il Maggiore Valentino Luce per la costante
collaborazione fornita e per i lusinghieri risultati ottenuti nel triennio di permanenza al Comando del Gruppo ed
ha rivolto al Tenente Colonnello Giuseppe Maniglio parole di benvenuto e l’augurio di un proficuo percorso
professionale, sottolineando l’importanza del ruolo assegnatogli in un’area strategica della provincia catanzarese
per il contrasto alla criminalità economico finanziaria.
