Catanzaro: interruzione idrica in viale De Filippis

Per improvvisa ed imprevedibile rottura della condotta idrica di distribuzione su viale De Filippis e consentire la sua riparazione sarà necessario interrompere la fornitura da incrocio via Paolo Orsi. I lavori di riparazione sono in corso. Zone interessate: da incrocio via Paolo Orsi a viale De Fillipis, via Marafioti, via Gariano compreso traverse e zone limitrofe. Si prevede di ripristinare il servizio nel primo pomeriggio.