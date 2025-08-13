Insulti social, la solidarietà del sindaco Fiorita e della giunta alla sottosgretaria Ferro: “Esiste un confine che non si deve superare”

“E’ inaccettabile quando qualcuno, spesso celato dietro l’anonimato o profili falsi, utilizza in maniera spregiudicata i social come strumento per la diffusione di odio e rabbia sociale. Quello che è successo alla Sottosegretaria Wanda Ferro rappresenta un esempio di un fenomeno ormai sempre più diffuso che ha riguardato, in questo caso, una rappresentante dello Stato, ma che può avere effetti devastanti nei confronti di qualunque cittadino. Nel ribadire la più sentita solidarietà e vicinanza all’on. Ferro, anche a nome di tutta la giunta comunale, non è mai superfluo o scontato ricordare che rispetto ai valori dell’educazione e del vivere civile esiste un confine che non si deve superare. La denuncia nei confronti di chi usa un linguaggio offensivo e denigratorio è un passo necessario affinché nessuno resti impunito e si rafforzi la consapevolezza sulle possibili conseguenze delle proprie azioni”.

Lo afferma in una nota Nicola Fiorita, Sindaco di Catanzaro.