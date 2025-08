Lamezia, Gianturco: “Settore edilizio strategico, ora serve una programmazione concreta”

«La seduta congiunta della I e della V Commissione consiliare permanente, svoltasi questa mattina alla presenza del dirigente comunale del settore Governo del Territorio, ha rappresentato un momento importante di confronto istituzionale. È emersa una fotografia chiara della situazione attuale e si sono poste le basi per una pianificazione condivisa finalizzata al rilancio del comparto». A dichiararlo è il consigliere comunale Mimmo Gianturco, presidente della V Commissione Pianificazione, Sviluppo e Governo del Territorio.

«Nel corso della seduta – evidenzia il Consigliere comunale – sono stati forniti alcuni dati significativi: nel 2024 sono stati rilasciati 17 permessi a costruire, mentre l’attività di vigilanza urbanistica ha prodotto 11 rapporti di violazione, 6 ordinanze di demolizione e 17 ordinanze di rimozione del pericolo. Numeri che vanno letti alla luce della complessità delle pratiche e che impongono una riflessione seria sull’organizzazione interna e sulla capacità dell’ente di rispondere in modo efficace alla domanda presente sul territorio».

«Ringrazio il dirigente comunale per la disponibilità e la chiarezza con cui ha illustrato il quadro attuale – prosegue il Consigliere comunale –. Il confronto ha permesso di porre l’attenzione su aspetti operativi e organizzativi che richiedono risposte tempestive. Il lavoro delle Commissioni – sottolinea Gianturco – è stato improntato alla massima collaborazione, con l’obiettivo di individuare soluzioni praticabili che possano favorire l’efficienza degli uffici e garantire tempi certi per cittadini, tecnici e imprese. Il potenziamento delle risorse umane e l’adozione di strumenti digitali più performanti possono rappresentare una risposta concreta».

«Come componente della maggioranza – aggiunge il Presidente della V Commissione – intendo portare avanti una proposta politica che metta al centro l’edilizia privata quale leva strategica per lo sviluppo del territorio. Rilanciare questo comparto significa incentivare investimenti, sostenere l’occupazione e promuovere la riqualificazione urbana».

«Proseguiremo nei prossimi giorni – conclude Gianturco – con un percorso di ascolto e proposta, traducendo quanto emerso in atti concreti da sottoporre all’Amministrazione comunale. Lavorare in sinergia, con metodo e visione, è l’unica strada per costruire una Lamezia più moderna, dinamica e attrattiva per famiglie, professionisti e imprenditori».