Operatori appalto Verdidea. Sergi: “Amministrazione comunale sempre attenta al valore sociale del lavoro”

“L’Amministrazione comunale ha dimostrato, una volta di più, grande sensibilità sul tema della tutela del lavoro e questo non può che riempire di soddisfazione”. Lo scrive in una nota il consigliere comunale del Movimento 5 Stelle, Danilo Sergi, primo firmatario dell’atto di indirizzo relativo agli operai che, attualmente, operano nell’ambito dell’appalto Verdidea.

“I lavoratori – spiega – sono in scadenza di contratto e si tratta di padri di famiglia che, peraltro, svolgono un lavoro importante e prezioso per la comunità. Da qui la mia iniziativa, rivolta al sindaco, al presidente del Consiglio e a quello della commissione Ambiente, affinché vengano messe in atto tutte le azioni possibili per salvaguardare tali posti di lavoro. Già in sede di sottoscrizione dell’atto di indirizzo – continua Sergi – ho avuto modo di riscontrare un consenso bipartisan, che si è tradotto nella firma di colleghi sia di maggioranza, sia di opposizione, che ringrazio. Un consenso poi tradotto in aula nel voto unanime assicurato al documento. Come ho detto, si è trattato di una dimostrazione di sensibilità verso temi socialmente rilevanti che l’Amministrazione comunale si era già trovata ad affrontare in altre circostanze, nelle quali il lavoro, i livelli occupazionali, la tenuta sociale, erano stati messi al centro dell’azione come è doveroso che sia da parte di una politica che voglia essere responsabile nella difficile situazione economica della Città capoluogo e del Mezzogiorno nel suo complesso”.