Catanzaro: pontili porto fruibili con servizi assicurati ai diportisti

Come preannunciato nei giorni scorsi, i pontili del Porto sono attualmente fruibili ed i servizi garantiti ai diportisti, compatibilmente con gli oneri di custodia posti a carico del sindaco Nicola Fiorita dall’autorità giudiziaria. Per la stagione estiva in corso, grazie all’ausilio di personale adibito, saranno dunque assicurate le attività a favore dei proprietari delle imbarcazioni che giá avevano un contratto in essere con la concessionaria Carmar. Al fine di scongiurare il rischio che possa verificarsi, in questa fase, un utilizzo improprio dei pontili, sono state segnalate alcune imbarcazioni che sostavano senza titolo nell’area. Attività di controllo e di sorveglianza che proseguiranno in stretto raccordo operativo con la competente Capitaneria di Porto.