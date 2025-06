Catanzaro, uso responsabile dell’acqua potabile: firmata l’ordinanza del Sindaco per contrastare sprechi durante il periodo estivo

Il sindaco di Catanzaro, Nicola Fiorita, ha firmato un’ordinanza contingibile e urgente volta a regolamentare l’utilizzo dell’acqua potabile durante il periodo estivo, al fine di contrastare gli sprechi e garantire l’uso prioritario della risorsa per i bisogni primari della cittadinanza.

L’ordinanza, che avrà validità dal giorno della pubblicazione (20 giugno 2025) fino al 1° settembre 2025, si rende necessaria in considerazione delle attuali condizioni climatiche caratterizzate da temperature elevate e livelli pluviometrici inferiori alla media stagionale, unitamente alla riduzione della fornitura idrica sul territorio comunale.

Nel dettaglio, l’ordinanza stabilisce che l’uso dell’acqua prelevata dalla rete idrica comunale è consentito solo per scopi alimentari, domestici e sanitari, o per attività autorizzate, come la manutenzione del verde pubblico, l’igiene urbana e gli orti urbani.

Sono invece vietati:

l’irrigazione e l’annaffiatura di orti, giardini e prati superiori a 20 mq al di fuori della fascia oraria 22:00–06:00;

il lavaggio di cortili e piazzali tra le 06:00 e le 20:00;

il lavaggio dei veicoli privati (fatta eccezione per gli impianti autorizzati);

il riempimento di piscine pubbliche o private senza preventiva autorizzazione comunale.

Particolari disposizioni sono previste anche per le aree sportive comunali in concessione, per le quali vige il divieto di innaffiamento tra le 10:00 e le 18:00, fatta eccezione per i campi sportivi in manto erboso.

L’Amministrazione invita tutta la cittadinanza a collaborare attivamente, adottando comportamenti virtuosi e rispettando in materia di eliminazione degli sprechi e uso responsabile delle risorse idriche.

Per i trasgressori sono previste sanzioni amministrative da 25 a 500 euro.