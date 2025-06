Catanzaro, Levato: “Proseguono i lavori per ultimare la scuola a Santo Janni, chiesto impegno a garantire più spazi possibili per le classi”

“Proseguono i lavori per ultimare la nuova scuola di Santo Janni con l’obiettivo di renderla fruibile per il nuovo anno scolastico”.

Lo afferma il consigliere comunale Luigi Levato commentando gli esiti del sopralluogo, effettuato nei giorni scorsi, alla presenza dell’assessore alla gestione del territorio, Pasquale Squillace, e dei tecnici comunali.

“Ho avuto modo di constatare che gli addetti dell’impresa stanno portando avanti i lavori necessari per il completamento dell’edificio. L’attenzione è ora rivolta, in modo particolare, ai piani superiori dove, rispetto ad alcune ipotesi sopraggiunte, è necessario che venga garantita la massima disponibilità di aule e spazi didattici. E’ un bisogno che viene fuori dalla richiesta delle famiglie e di una comunità che attende da tempo di poter scegliere la scuola più vicina alle proprie residenze, in una zona della città che è particolarmente cresciuta negli ultimi anni. Questo indirizzo sui lavori da portare a termine è stato riportato agli organi di governo e agli uffici competenti, per far sì che venga assicurata l’ultimazione dei lavori nel rispetto del progetto originario e destinando gli spazi alla loro funzione didattica. Detto questo – conclude Levato – continuerò a vigilare sui tempi affinché si possa velocizzare l’iter verso il collaudo dell’opera e puntando a mantenere l’impegno, già assunto, di inaugurare e aprire la scuola già a settembre”.