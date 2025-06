Incontro su medicina di genere e malattie cardiovascolari: il Soroptimist donerà un defibrillatore all’Agesci zona del Reventino per la Base Scout “Don Saverio Gatti”

Il Soroptimist club di Lamezia Terme ha organizzato un incontro sulla medicina di genere e le malattie cardiovascolari che colpiscono principalmente le donne. L’appuntamento è per venerdì 20 giugno 2025 alle ore 17.30 al Parco Impastato di Lamezia Terme.

Dopo i saluti della presidente del Soroptimist club Lamezia Terme Luigina Pileggi e del sindaco della città Mario Murone, interverranno la dottoressa Caterina Ermio, direttore dell’unità operativa complessa di Neurologia dell’ospedale di Lamezia Terme e Referente in Calabria della Medicina di genere che relazionerà su “Medicina di genere: a che punto siamo in Calabria” e la cardiologa Rosamaria Montesanti che parlerà delle malattie cardiovascolari che colpiscono soprattutto le donne.

Interverranno anche i responsabili Agesci della Zona del Reventino Giovanni Bevilacqua e Simona Tarantino e Giuseppe Donato, presidente dell’associazione “Calabria Cardioprotetta”.

Nel corso dell’incontro il Soroptimist club di Lamezia donerà un defibrillatore all’Agesci (Zona del Reventino) destinato per la Base Scout “Don Saverio Gatti”.

Alle ore 18.30 è prevista infine la passeggiata per il parco “Walk with a doctor” aperta a tutti: si tratta di una camminata guidata insieme alla dott.ssa Montesanti, dove i partecipanti possono camminare, parlare di argomenti di salute e chiedere informazioni alla dottoressa. Ma è anche un modo per conoscere nuove persone e socializzare.

“L’evento si inserisce nell’ambito dei progetti portati avanti dal Soroptimist – ha spiegato la presidente del club Luigina Pileggi – con lo scopo di approfondire come le differenze di genere, associate a fattori socioeconomici e culturali, influenzano lo stato di salute e di malattia di ogni persona. Come Soroptimist, la nostra missione è promuovere i diritti umani e il progresso delle donne in ogni ambito della società. E la salute, in ogni sua sfaccettatura, è un pilastro fondamentale per il pieno sviluppo e l’empowerment femminile”.

La cittadinanza è invitata a partecipare.