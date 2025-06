Birra, food e musica: il “Beer Festival di Soverato” accende l’estate dal 19 al 22 Giugno”

Birra, gusto e ritmo, il “Beer Festival di Soverato” accende l’estate con una quattro giorni di festa dal 19 al 22 giugno. Nella suggestiva cornice della villa comunale, la prima edizione del festival che recupera il successo del Festival dello street food (che negli scorsi anni ha attratto migliaia di visitatori) arricchendo la sua formula con la presenza di etichette che spaziano da birre artigianali a quelle di tradizione europea come Horecando, Waterloo, Martin’s, Birra Salento, Mc Douglas, Benediktiner, Pülleken e Ventins, ciascuna con caratteristiche uniche pronte a incontrare i gusti di appassionati e neofiti. Un evento imperdibile organizzato dall’associazione Eventi Solidali APS e patrocinato dalla Città di Soverato, il festival è un vero e proprio omaggio alle ricchezze enogastronomiche del Sud Italia con un viaggio gustativo tra le eccellenze di Sicilia, Campania, Calabria e Puglia e con una selezione di piatti tradizionali e rivisitazioni gourmet preparati da chef e produttori locali. Proposte anche gluten free nel ricco menù delle aziende che occuperanno gli spazi con sette truckfood e decine di stand. Un’occasione per riscoprire sapori autentici e valorizzare il territorio attraverso il cibo, in un ambiente composto da una sorta di famiglia allargata di aziende pronte ad accogliere i visitatori che negli anni hanno accordato il loro apprezzamento. La musica sarà protagonista delle varie serate con special guest nelle giornate di venerdì 20 e sabato 21 giugno, nelle performance live di Mr. Grady e Funky Project, che porteranno sul palco sonorità energetiche e coinvolgenti, perfette per creare un’atmosfera festosa e aggregante. L’evento, pensato per tutta la famiglia, offrirà inoltre spazi dedicati all’incontro e al divertimento, con una particolare attenzione alla sostenibilità e alla solidarietà, valori fondanti di Eventi Solidali APS. All’interno dell’evento anche spazi artigianali e espositori locali in un’occasione di promozione culturale e sociale dove gusto, musica e comunità si fondono in un’esperienza indimenticabile. Non resta allora che rispondere all’invito dal 19 al 22 giugno a partire dalle 18.30.

BEER FESt.jpeg